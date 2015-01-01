يعقد في العاصمة الإدارية.. المؤتمر الوطني للشباب السابع × 7 معلومات

في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواصلة الحوار مع الشباب المصري، إتاحة الفرصة لهم للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، يعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعايته نهاية شهر يوليو الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة.





وقبل انعقاد المؤتمر المؤتمر الوطني السابع للشباب، ترصد "الفجر"، أبرز المعلومات عنه خلال السطور التالية.





١-يعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب على مدار يومين لتبادل الآراء حول أهم القضايا التى تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.





٢- ويشارك في المؤتمر عددا كبيرا من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.





٥- يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.





٦- يعقد على هامش المؤتمر لأول مرة مؤتمر المانحين الخاص بمبادرة حياة كريمة للتأكيد على حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين في القرى الأكثر فقرًا بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية.





٧- يعتبر المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة جامعًا لشباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومى 30 – 31 يوليو 2019.











