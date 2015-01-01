جاريث بيل أفضل من زيدان في ريال مدريد
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:24 م
الفجر الرياضي
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يصر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على رحيل جاريث بيل نجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي بعد تدهور العلاقة بينهما ووصولها إلى طريق مسدود.
ورغم الأزمة الشديدة بينهما فإن أرقام جاريث بيل مع ريال مدريد قبل رحيله تتفوق على زين الدين زيدان عندما كان لاعبًا في النادي الملكي قبل اعتزال الكرة.
ولعب جاريث بيل 231 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل خلالها 102 هدفاً وقدم 65 تمريرة حاسمة لزملائه بينما لعب زين الدين زيدان مع الملكي 227 مباراة سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 66.
وتوج جاريث بيل بـ13 بطولة مع ريال مدريد من بينها 4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما فاز زين الدين زيدان بست بطولات فقط بينها دوري أبطال أوروبا لمرة وحيدة.
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