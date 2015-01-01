"الإحصاء": 138.60 الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2019.





وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "دون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 138.60 خلال شهر مايو 2019 "أولي" مقابل 132.43 خلال شهر أبريل 2019 "نهائي" بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.





بلـغ الرقـم القياسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 174.43 خلال شهر مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل 2019، إذ بلغ 155.11 بارتفاع قدره 12.5% بسبب ارتفاع عقود التوريد.





بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 158.07 خلال شهر مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل 2019، إذ بلغ 129.84 بارتفاع قدره 21.7%، بسبب زيادة إنتاج المصانع من الأسمدة لتغطية احتياجات الموسم الزراعي وتلبية احتياجات السوق من المنظفات الصناعية ومستحضرات العناية الشخصية.





بلغ الرقم القياسي في صناعة الملابس الجاهزة 241.85 خلال شهر مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل 2019، إذ بلغ 326.216 بنسبة انخفاض قدرها 25.9% وذلك لانتهاء تغطية احتياجات موسم الصيف والأعياد، وعدم وجود عقود توريد حاليا.



