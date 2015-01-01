اصطاد السادسة.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بطرابلس

نجحت الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الوطني الليبي، الأحد، في إسقاط طائرة تركية سادسة مسيرة، في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.





وقال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الطائرة التركية المسيرة كانت تحاول استهداف قوات الجيش الليبي المتمركزة في محور عين زارة، والذي يعد أبرز المحاور تقدمًا نحو قلب العاصمة.





وفي وقت سابق، أكد العميد المحجوب أن معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين تقترب من نهايتها، وأصبحت قواتنا على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء في قلب العاصمة.





ووفق ما نقلته بوابة العين الإخبارية الإماراتية تعد الطائرة التركية هي السادسة من نوعها، والتي تسقطها قوات الجيش، منذ بداية عملية طوفان الكرامة، التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي، بهدف تطهير العاصمة الليبية من المليشيات.





كان سلاح الجو الليبي، الخميس، استهدف طائرة تركية مسيرة جديدة "درون" أثناء محاولتها الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.





ويعد تزويد تركيا مليشيات السراج بالطائرات الهجومية دون طيار Bayraktar TB2 يأتي في إطار محاولة تعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها، فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة المتوفرة لديها.





وأظهر تقرير لموقع Flight Radar) )، حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي، وجودًا دائمًا لطائرة الإنذار المبكر Boeing 737 Peace Eagle التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية.





وحسب موقع شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومترًا، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.





واستمرت مساعي أنقرة لإنتاج طائرة دون طيار مسلحة، إلى أن تمكنت أخيراً من إنتاج طائرات Bayraktar TB2 وإدخالها إلى الخدمة أوائل عام 2015.





وتشكل هذه الطائرات حالياً العمود الفقري للقوة الهجومية الجوية التركية دون طيار، وتم تصديرها لدول أخرى مثل أوكرانيا وقطر.