ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 8 أشخاص بتفجير انتحاري في شمال غرب باكستان

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:22 م
مقتل 8 أشخاص بتفجير انتحاري في شمال غرب باكستان
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
قال مسؤولون محليون إن مهاجمًا انتحاريًا في شمال غرب باكستان قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصاب 26 آخرين في هجوم خارج مستشفى مدني محلي اليوم الأحد.

وأعلنت حركة طالبان باكستان، التي تُعرف غالبًا باسم "طالبان باكستان" "الهجوم الذي وقع في ديرا إسماعيل خان في وقت مبكر من اليوم الأحد، وهو منفصل عن حركة التمرد عبر الحدود في أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون إن الهجوم وقع بعد مقتل اثنين من رجال الشرطة عند نقطة تفتيش على جانب الطريق خارج المدينة.

وقال وقار أحمد ضابط شرطة محلي: "عندما نُقلت جثثهم إلى المستشفى الرئيسي، فجر مهاجم انتحاري ويُعتقد أنه أنثى، يرتدي البرقع وسترة واقية من المتفجرات وتسبب في خسائر فادحة".

وقال إن الانفجار أضر بجناح الطوارئ بالمستشفى وأجبر بعض الجرحى على نقلهم إلى مدن أخرى.

وأعلن محمد خراساني، الناطق بلسان حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه تم تنفيذه انتقاما لمقتل اثنين من قادة طالبان على أيدي شرطة مكافحة الإرهاب قبل حوالي شهر. ومع ذلك نفى أن يكون المهاجم أنثى.

Advertisements
المزيد عن: مقتل 9 باكستان انتحارية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك