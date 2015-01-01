بسبب "كاتل شاي".. ننشر تحقيقات النيابة في واقعة تفحم ربة منزل داخل مسكنها بالجيارة
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:21 م
داليا عادل
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فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، تحقيقاتها الموسعة في تفحم جثة ربة منزل تفحت نتيجة حريق " كاتل شاى " أدى الى حريق الشقة بأكملها داخل شقتها بالطابق الخامس بمنطقة الجيارة.
كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق، وإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.
كما استدعت النيابة، إلى زوج المجنى عليها الذي أكد أن زوجته ربة منزل وهو يعمل موظف ولديه طفلين، ويوم الواقعة ذهب الى عمله وأن المجنى عليها كانت تتواجد داخل شقتها بمفردها ولم يكن معها أطفالها، وأضاف أنه تلقى اتصال من الجيران بأشتعال شقته وزوجته بداخلها.
وأشار الزوج في التحقيقات، إلى أن الأهالي اعتقدوا أن الشقة خالية وانشغلوا في إطفاء الحريق حتى لا يمتد إلى باقي الطوابق، مما أسفر عن تفحم الجثة، وكان يوجد كاتيل شاى الذى أدى الى ماس كهربائي وحريق بالشقة بأكمالها.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق واشتعال النيران في منزل في منطقة الجيارة
وأضافت التحقيقات، أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اشتعال النيران في منزل مكون من 7 طوابق وتوفيت داخله ربة منزل بالطابق الخامس، وحاول زوجها إنقاذها لكنه تأخر واشتعلت النيران في المنزل.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق، وإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.
كما استدعت النيابة، إلى زوج المجنى عليها الذي أكد أن زوجته ربة منزل وهو يعمل موظف ولديه طفلين، ويوم الواقعة ذهب الى عمله وأن المجنى عليها كانت تتواجد داخل شقتها بمفردها ولم يكن معها أطفالها، وأضاف أنه تلقى اتصال من الجيران بأشتعال شقته وزوجته بداخلها.
وأشار الزوج في التحقيقات، إلى أن الأهالي اعتقدوا أن الشقة خالية وانشغلوا في إطفاء الحريق حتى لا يمتد إلى باقي الطوابق، مما أسفر عن تفحم الجثة، وكان يوجد كاتيل شاى الذى أدى الى ماس كهربائي وحريق بالشقة بأكمالها.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق واشتعال النيران في منزل في منطقة الجيارة
وأضافت التحقيقات، أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اشتعال النيران في منزل مكون من 7 طوابق وتوفيت داخله ربة منزل بالطابق الخامس، وحاول زوجها إنقاذها لكنه تأخر واشتعلت النيران في المنزل.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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