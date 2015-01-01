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حجز دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 31 يوليو

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:03 م
حجز دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 31 يوليو
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قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجت والنجوم والداخلية من الدوري الممتاز ليوم 31 يوليو الجاري.


أقام أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، وشهدت جلسة اليوم حجز الدعوى للحكم يوم 31 يوليو الجاري.
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