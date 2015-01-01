"بلومبرج": الجنيه المصري ثانى أفضل عملات العالم أداءًا خلال العام الجارى

رصد تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج" الاقتصادية أداء العملات حول العالم خلال العام الحالى، ورصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019.





وجاء في الانفوجراف أن الجنيه المصري شهد تحسناً على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، فيما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكي، كما تحسن أيضاً البات التايلاندي بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.





أما فيما يتعلق بالعملات التي شهدت استقراراً في سعر الصرف، فقد جاء في مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي.



