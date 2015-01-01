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"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشان طقس الأسبوع الحالي (فيديو)

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:08 م
الأرصاد تزف بشرى سارة بشان طقس الأسبوع الحالي (فيديو)
طقس
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس مثالي في درجات الحرارة، وإن كانت نسب الرطوبة ليست مثالية ومازالت عالية، مما يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة 34 درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة يُشعرنا أنها أكثر من ذلك.

وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن هذا الطقس سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأقصى درجة يمكن أن تصل لها في نهاية الأسبوع 37-38 درجة على القاهرة.

وتابع، أن نسب الرطوبة ستستمر في الارتفاع، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة من سمات فصل الصيف.
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