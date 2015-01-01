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حساب المواطن يكشف تفاصيل حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد (معلومة × صورة)

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:56 م
حساب المواطن يكشف تفاصيل حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد (معلومة × صورة)
حساب المواطن - برنامج سعودي
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كشف حساب المواطن عن تفاصيل حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد عبر بوابة البرنامج من خلال إنفوجراف قام بعرضه على حساب البرنامج الشخصي تويتر، لإعطاء المستفيد معلومات حول حالات الدفع وتفاصيلها.

ويستقبل حساب المواطن طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم والشكاوى عن طريق رابط بوابة برنامج حساب المواطن لمعرفة كافة التفاصيل عن مبلغ الدعم.

حساب المواطن يكشف عن تفاصيل حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد (معلومة × صورة)

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة العشرين في شهر يوليو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي
حساب المواطن يكشف تفاصيل حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد (معلومة × صورة)
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