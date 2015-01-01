رئيس جامعة الفيوم يهنئ الشعب والقيادة السياسية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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تقدم الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، بالتهنئة للشعب المصري العظيم وقيادته السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



وأشاد بالدور البطولي للضباط الأحرار الذين قدموا تضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن واسترداد كرامة الشعب وبدور المؤسسة العسكرية التي دائمًا ما تنحاز لصف الشعب وتسعى لتحقيق آماله وطموحاته والحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أراضيه.



وأكد أن تلك الثورة المجيدة فتحت الطريق لآفاق جديدة نحو بناء جسور قوية للعلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة.

