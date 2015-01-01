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باكستان: مقتل جندي في حريق هندي بكشمير

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:02 م
باكستان: مقتل جندي في حريق هندي بكشمير
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ترجمة منار طارق
 
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أعلنت باكستان انه اسفر إطلاق نار هندي "غير مبرر" عبر خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها عن مقتل جندي وإصابة أربعة مدنيين.

وذكر بيان للجيش اليوم الأحد أن القوات الهندية فتحت النار في الليلة السابقة وأن باكستان قامت بالرد، وان الجرحى من بينهم فتاتان وامرأة. ولم يرد تعليق فوري من الهند.

غالبًا ما تتهم الهند وباكستان بعضهما البعض بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2003 في كشمير، والتي يزعم كل منهما أنها كاملة. خاض الجيران المسلحان نوويا حربين على أراضي الهيمالايا.
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