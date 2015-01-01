بدء العمل بمكتب تنسيق كلية الأداب جامعة عين شمس

تفقدت صباح اليوم، أ.د. سوزان القليني، عميدة كلية الأداب جامعة عين شمس، وعضوة المجلس القومي للمرأة وعضوة المجلس الأعلى للإعلام، يرافقها الدكتور معوض بدوي، مسؤول التنسيق الإلكتروني بالكلية معامل التنسيق بالكلية، والتى استقبلت الطلاب منذ صباح اليوم، حيث اتخذت الكلية كافة الإجراءات للتيسير على طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس وأ.د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ولطلاب.





وأكدت أ.د. سوزان القليني، استعداد الكلية بكافة معاملها وتم تشغيل معملين حاسب آلى مزودة بـ 60 جهاز كمبيوتر ومزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكتروني للرغبات، والخدمة تقدم مجانا للطلاب، فضلًا عن توفير عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات بالإضافة لتوفير فريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، وسيتم العمل وفقًا لمواعيد مكتب التنسيق، كما تم تجهيز مدرجات ملحقه بالمعامل لتنظيم دخول المترددين علي المعامل حسب اسبقية الحضور، وقد تم توفير قاعات لاستقبال المترددين وإمدادها بوسائل التهوية الكافية و المياه المثلجة تيسيرًا علي المترددين.



