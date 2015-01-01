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تعرف على موعد حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:15 م
تعرف على موعد حفل تامر حسني في الساحل الشمالي
تامر حسني
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نور طلعت
 
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يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي وذلك يوم 1 من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم حسني، في الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

ويستكمل حسني، تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد، حتي يلحق بالعرض في سباق عيد الأضحي.

فيلم "كل سنة وأنت طيب"، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عزت أبو عوف، محمد سلاّم، ومن تأليف تامرحسني، سيناريو محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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