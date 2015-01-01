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ضبط 635 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بقنا

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:59 م
ضبط 635 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بقنا
كمين مروري
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بسام عبدالحميد
 
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ضبطت حملة مرورية بمديرية أمن قنا، اليوم الاحد، قرابة 635 مخالفة مرورية متنوعة ضمن الحملات اليومية لإدارة مرور قنا.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفد ضبط قرابة 635 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط عدد من المركبات بدون لوحات معدنية، وضبط عدد من المخالفات دراجة نارية، وانتظار خاطئ، ومخالفات سير بدون تراخيص، وبدون رخص قيادة، وبدون رخص تسيير، وعدد من المخالفات متنوعة وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، فضلًا عن ضبط حالات تعاطى مواد مخدرة.
تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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