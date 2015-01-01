بدء أعمال التنسيق الإلكتروني بمعامل الحاسبات المركزية بكلية البنات جامعة عين شمس

شهدت معامل كلية البنات بجامعة عين شمس، إقبالاً متوسطاً من قبل طلاب المرحلة الاولى الناجحين فى الثانوية العامة صباح يوم الاحد الموافق 21 يوليو2019 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، حيث توافد ما يقرب من 50 طالب وطالبة، وتستمر أعمال التنسيق بالكلية لمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس المقبل.





ووجت الأستاذة الدكتورة رقيه شلبي، عميدة الكلية، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة من معامل وفرق عمل لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم.





ووفرت الكلية مكانا لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم قبل تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسبات المركزية بالكلية. كما خصصت الكلية معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.



