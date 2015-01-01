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وزير المالية البريطاني يستقيل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:57 م
وزير المالية البريطاني يستقيل بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال وزير المالية البريطاني "فيليب هاموند" اليوم الاحد انه سيستقيل يوم الاربعاء قبل أن يتولى منصبه المرشح المفضل ليكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل بوريس جونسون.

وقال هاموند في برنامج على قناة "بي بي سي": "أنا متأكد من أنني لن أقيل لأنني سأستقيل قبل أن نصل إلى هذه النقطة".

وأضاف: "سنغترض أن بوريس جونسون يصبح رئيسًا للوزراء، فأنا أفهم أن شروطه للخدمة في حكومته ستشمل قبول خروج الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. هذا ليس شيئًا يمكنني قبوله. "

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