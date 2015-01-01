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رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية بديوان عام المنطقة (صور)

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:56 م
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية بديوان عام المنطقة (صور)
اللقاء
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محمد طه
 
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استقبل الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ أحمد زرد مدير عام وعظ البحر الأحمر، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص يؤانس يوحنا والقمص مينا عزيز وعدد من مسئولى الكنيسة.

ورحب رئيس المنطقة بوفد الكنيسة معبرا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم، ومؤكدا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد وفد الكنيسة على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصرى وتحقق الإنتماء وتزيد من أواصر المحبة بين كل أطيافه، وأن المحبة العميقة والعلاقات التى تربط بين الأزهر والكنيسة كبيرة وعميقة، وأن هناك العديد من الروابط الثقافية والإنسانية.
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