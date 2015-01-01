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انفجار يضرب مقاطعة باكتيا في أفغانستان

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:56 م
انفجار يضرب مقاطعة باكتيا في أفغانستان
انفجار
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وكالات
 
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أعلنت السلطات المحلية في إقليم باكتيا عن وقوع انفجار في مدينة غارديز، اليوم الأحد.

 

وقال مسؤول محلي إن "الانفجار وقع في منطقة قريبة من مستشفى محلية مدنية".

 

ولم ترد بعد أي أنباء عن ضحايا أو خسائر، كما لم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم.

 

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

 

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