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"جنوب الوادي بقنا" تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:55 م
جنوب الوادي بقنا تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق
تنسيق
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بسام عبدالحميد
 
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بدأت معامل التنسيق الالكتروني بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا وكلية التربية بالغردقة، اليوم الاحد، في استقبال طلاب المرحلة الاولى بالثانوية العامة وحتى الخميس 25 يوليو.

وقال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، إن التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني متاح لطلاب المرحلة الاولى الحاصلين على 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% من شعبة العلوم والحاصلين على 389.5 درجة فأكثر من شعبة العلمي رياضة بنسبة 95% والحاصلين على 328 درجة فأكثر اي بنسبة 80%.

فيما أكد الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعداد معامل الحاسب الالي لاستقبال طلاب المرحلة الاولى حيث تم تخصيص معمل التطوير (1) بمدرج(1) بمبنى المدرجات ومعمل التطوير (2) ومعمل التطوير (3) بمبنى قاعة المؤتمرات بإجمالي 58 جهاز حاسب آلي ومعمل التطوير (1) بكلية التربية بالغردقة المجهز ب (20) جهاز كمبيوتر.

و أضاف نائب رئيس الجامعة إن الجامعة توفر أماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم كما يتواجد بالمعامل مسئولو شئون الطلاب ومركز المعلومات للرد على كافة الاستفسارات وتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم.
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