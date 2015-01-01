"الإعلام الحديث والسوشيال ميديا".. دورة مجانية للشباب بالبحيرة (صور)

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نظم مركز النيل للإعلام بدمنهور ضمن أنشطة الهيئة العامة للاستعلامات، دورة تدريبه بعنوان "الإعلام الحديث والسوشيال ميديا"، لشباب الجامعات والخريجين والعاملين بالمجال الصحفي والإعلامي بالمجان، حاضرها الأستاذ عادل الطنيخي معد بالقناة الخامسة ومدرب إعلامي، وبحضور أكثر من 100 شاب وفتاة.



وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين بواقع يومين في الأسبوع، يحصل بعدها المتدرب على شهادة اجتياز للدورة مقدمة من الهيئة العامة للاستعلامات بمجمع إعلام دمنهور.



وفي كلمته أكد "عادل قميحة" مدير مجمع إعلام دمنهور، علي أهمية الخدمات التي يقدمها المركز للجمهور، وأشار إلي أهمية الإعلام الحديث في المرحلة الحالية لتشكيل وتوجيه الرأي العام وتغيير الآراء وأنماط السلوك، حيث تم تقديم عدة دورات مجانية للشباب من خلال متخصصين في العمل الإعلامي والقادرين على التواصل مع الشباب.



وأضافت "نهال على" مشرفة الدورة، أن الإعلام القديم له دوره كما أصبح للإعلام الحديث دور أهم وأوسع مع انتشار التكنولوجيا بين أوساط الشباب، وانه لابد من الوقوف على عوامل انتشار الإعلام الحديث وسيطرته على المجتمع للاستفادة من مميزاته وتجنب سلبياته وعيوبه.



ومن جانبه أعرب الإعلامي عادل الطنيخي عن سعادته بترشيحه من قبل الهيئة العامة للاستعلامات لتقديم تلك الدورة للشباب لحبه الشديد للعمل والاتصال معهم لأنهم بناة المستقبل وبهم تنهض الأمم، وأكد "الطنيخي" أن مثل هذه الدورات تساعد على اكتساب الخبرة العملية، فالدورة التدريبية في مجالات العمل الصحفي، تشمل تدريب نظري وعملي، حيث تتضمن تأثير التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعمل المراسل الصحفي في وكالات الأنباء والجرائد المختلفة، بالإضافة إلى كيفية إعداد التقارير الصحفية وصياغة الخبر والتدريب العملي على التصوير الصحفي واستخدامات الصورة في الصحافة.