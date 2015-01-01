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على غرار إنستجرام.. تطبيق TikTok يطلق مزايا جديدة

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:52 م
على غرار إنستجرام.. تطبيق TikTok يطلق مزايا جديدة
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أطلق تطبيق TikTok المخصص لمشاركة الفيديو القصير مجموعة جديدة من الميزات الجديدة على غرار إنستجرام

فالمميزات المستوحاة من إنستجرام تشمل الترتيب الشبكي للصور، والقدرة على تصفح الحسابات الأخرى وميزات كثيرة أخرى، وفقاً لما ذكره موقع “Gadgets” الهندى.

ورفض المتحدث باسم TikTok تقديم المزيد من التفاصيل حول خطط الشركة، لكنه أكد أن الميزات كانت أشياء تعمل عليها الشركة، حيث يوجد 700 مليون مستخدم لدى TikTok على مستوى العالم، من بينهم حوالى 200 مليون مستخدم فى الهند.
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