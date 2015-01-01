على غرار إنستجرام.. تطبيق TikTok يطلق مزايا جديدة
الأحد 21/يوليه/2019 - 01:52 م
Advertisements
Advertisements
أطلق تطبيق TikTok المخصص لمشاركة الفيديو القصير مجموعة جديدة من الميزات الجديدة على غرار إنستجرام
فالمميزات المستوحاة من إنستجرام تشمل الترتيب الشبكي للصور، والقدرة على تصفح الحسابات الأخرى وميزات كثيرة أخرى، وفقاً لما ذكره موقع “Gadgets” الهندى.
ورفض المتحدث باسم TikTok تقديم المزيد من التفاصيل حول خطط الشركة، لكنه أكد أن الميزات كانت أشياء تعمل عليها الشركة، حيث يوجد 700 مليون مستخدم لدى TikTok على مستوى العالم، من بينهم حوالى 200 مليون مستخدم فى الهند.
Advertisements
المزيد عن: هواتف محمولة مواصفات الهاتف سعر الهاتف تكنولوجيا تقنية جديدة تقنية تفاصيل الهاتف انواع الاجهزة الهاتف الذكي الجوال التلفون اكتشاف جديد اسعار الهواتف المحمولة اسعار الهواتف اجهزة عام 2019 اجهزة التابلت
- الآن يمكنك تصفح تطبيق إنستجرام بدون إنترنت
- "إنستجرام" يختبر مزايا جديدة للمستخدمين.. اكتشفها
- على غرار تويتر.. إنستجرام يفاجئ مستخدميه بتصميم جديد
- "إنستجرام" تفاجئ مستخدميها بتصميم جديد
- "TikTok".. تطبيق صيني يجتاح أوروبا (هذه أبرز مزاياه)
- منصة "TikTok" تزيل أكثر من 6 ملايين مقطع فيديو بالهند.. لهذا السبب!
- تعرف على مزايا TikTok الجديدة
- تليجرام يكشف عن مزايا جديدة.. تعرف عليها