استطلاعات الرأي تظهر فوز حزب آبي بالانتخابات

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تظهر استطلاعات الرأي انه من المؤكد ضمان الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أغلبية 124 مقعدًا في انتخابات مجلس الشيوخ.



أصدرت وسائل الإعلام اليابانية توقعات النتائج بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع اليوم الأحد.



وتقول هيئة الإذاعة إن إتش كيه إنه من المؤكد فوز الكتلة الحاكمة لأبي بـ 63 مقعدًا، وقد تصل إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لاقتراح مراجعة دستورية.



يأمل آبي في الفوز بمقاعد كافية لتعزيز فرص إعادة النظر في الدستور، وهو هدفه المنشود منذ فترة طويلة قبل انتهاء ولايته في عام 2021.



كانت انتخابات يوم الأحد لصالح مجلسين برلمانيين في اليابان أقل قوة. لا يختار مجلس الشيوخ رئيس الوزراء.

