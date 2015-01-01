منتخب شابات الطائرة يواجه رواندا على المركز ال 15 فى ختام بطولة العالم

يسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 20 عاما والتى استضافتها المكسيك على مدار عشرة أيام ، شارك فيها 16 منتخبنا ، مثلوا قارات العالم المختلفة ، حيث يلعب منتخبنا الوطنى على المركز ال 15 فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهر بتوقيت المكسيك ، السادسة والنصف مساء بتوقيت الدولة المضيفة مع المنتخب الرواندى على صالة نادى ليون بمدينة ليون جواتا خواتا ، والذى سبق وأن فاز عليه المنتخب بثلاثة أشواط دون رد خلال البطولة ، وبعد إنتهاء المباراة مباشرة تتوجه البعثة المصرية إلى مدينة مكسيكو سيتى بالسيارة فى رحلة تستغرق أكثر من ست ساعة فى رحلة العودة إلى القاهرة ، ثم تقل البعثة الطائرة فى الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المكسيك ، السادسة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة ، لمدة 12 ساعة ونصف طيران متواصل إلى مطار روما الإيطالى ، والذى تمكث فيه البعثة لمدة أربع ساعات ترانزيت ، ثم تقل طائرة أخرى لمدة أربع ساعات أخرى لتصل إلى القاهرة فجر الثلاثاء .