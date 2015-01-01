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رئيس مدينة القصير يعقد اجتماع لمناقشة حصر الأصول المؤجرة ومتابعة قانون التصالح الجديد (صور)

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:52 م
رئيس مدينة القصير يعقد اجتماع لمناقشة حصر الأصول المؤجرة ومتابعة قانون التصالح الجديد (صور)
الاجتماع
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محمد طه
 
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عقد اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، والتى شملت حصر الأصول المؤجرة والغير مؤجرة والمستغلة جزئيا بداخل الاحوزة العمرانية، كما تم بحث متأخرات الإيرادات والعقود المؤجرة.

هذا وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع، متابعة قانون التصالح، ومتابعة منافذ البيع للمواطنين لصالح جهاز الخدمة الوطنية، والانتهاء من ترقيم المنازل وتسمية الشوارع

وحضر الاجتماع مدير الإدارة الهندسية ومدير المتابعة الميدانية ومدير التخطيط العمراني ومدير الشئون القانونية ومدير متابعة مكتب رئيس المدينة ومدير التخطيط ومدير المجالس ومدير الأملاك ومدير الإيرادات ومدير التنظيم ومدير حماية أملاك الدولة ومدير المجالس.
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