عميد آداب الفيوم يشارك بمؤتمر "رؤية 2030 بين الواقع والمأمول" السبت المقبل

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يشارك الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، في فعاليات المؤتمر الدولي رؤية 2030 بين الواقع والمأمول" الذي يعقده مركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط تحت شعار "القاهرة والرياض شركاء نحو شرق أوسط أوروبي جديد".



يعقد المؤتمر برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك يومي 27 و28 يوليو 2019، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة على مستوى الوطن العربي.



ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور الهامة الخاصة برؤية 2030 والتي تتبناها مصر والمملكة السعودية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلي محور الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقطاعات العقارية والمصرفية.



