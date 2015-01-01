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تصادم طائرتين في مطار "ناشفيل" بأمريكا

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:34 م
تصادم طائرتين في مطار ناشفيل بأمريكا
طائرة تابعة لشركة ساوث ويست
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وكالات
 
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اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، مساء أمس السبت، على مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأمريكية.

 

وذكر مسؤولو شركة الطيران، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في التصادم من جراء الحادث، وفق ما نقلت رويترز.

 

وأوضح بيان من المتحدثة باسم شركة طيران ساوث ويست، ميشيل أغنيو، أن جناح رحلة "ساوث ويست 1555" الجوية المتجهة إلى سانت لويس "احتك" خلال دفع الطائرة بجناح رحلة ساوث ويست رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا".

 

وأظهرت صورة قدمها أحد الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى أتلانتا، الطقس الممطر وما يبدو أنه الجزء العلوي من زعنفة مكسورة للطائرة الأخرى.

 

وقالت شركة الطيران إن الطائرتين عادتا إلى بوابة "تحت سلطتهما الخاصة" وتم إخراجهما من الخدمة للتقييم، فيما ستستمر رحلات ساوث ويست إلى الوجهات المحددة باستخدام طائرات جديدة.

 

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