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الجونة يكشف عن تشكيل الجهاز الفني الجديد

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:37 م
الجونة يكشف عن تشكيل الجهاز الفني الجديد
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محمد الصو
 
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أعلن نادي الجونة عن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش والذي سيتولى المهمة للموسم الجديد 2019-2020.

ويتكون الجهاز الفني الجديد من:

الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش «مدير فني».

الصربي فلادان بيراسيفيتش «مساعد مدرب».

رضا شحاته «مدرب عام».

الإنجليزي ويل رويال «مدرب الأحمال».

هشام السيد «مدرب حراس مرمى».

عماد عابدين «مدرب».

وسام صفوت «محلل أداء».

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