البورصة تقر أجازة رسمية يوم الثلاثاء القادم بمناسبة ثورة 23 يوليو
الأحد 21/يوليه/2019 - 12:33 م
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الثلاثاء الموافق
23 يوليو الجارى، أجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأوضحت
البورصة في بيان لها اليوم أنها سوف يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو.
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