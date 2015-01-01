ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البورصة تقر أجازة رسمية يوم الثلاثاء القادم بمناسبة ثورة 23 يوليو

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:33 م
البورصة تقر أجازة رسمية يوم الثلاثاء القادم بمناسبة ثورة 23 يوليو
البورصة المصرية
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements


قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجارى، أجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

 

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنها سوف يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو.

Advertisements
المزيد عن: يوليو الجاري
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك