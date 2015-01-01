تنسيق المرحلة الأولي 2019.. تحذير هام من "التعليم العالي" لطلاب الثانوية أثناء تسجيل الرغبات

فتح اليوم الاحد 21 يوليو 2019 باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2019، حيث يستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل بداية من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وهذا عن طريق ادخال الطالب رقم جلوسه والكود السري الخاص به.





وعن تنسيق المرحلة الأولى 2019، وعند تسجيل الرغبات، حذرت وزارة التعليم العالي الطلاب، من إظهار الرقم السري للجميع، مطالبة الاحتفاظ بالرقم السري وعدم السماح لأحد من الوصول أو معرفة الرقم السري لكي لا يتم التعديل على الرغبات دون اذن الطالب، وتقع بعد ذلك في مشكلات التحويل بين الكليات.





وجاء الحد الأدنى بالمرحلة الاولي للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر وعدد الطلاب 30152، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر وعدد الطلاب 14690، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب 98471.