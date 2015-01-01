رئيس أوكرانيا يتعهد بإنهاء حصانة المشرعين
الأحد 21/يوليه/2019 - 12:34 م
ترجمة منار طارق
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أوضح الرئيس الأوكراني إن إحدى المهام الأولى للبرلمان الجديد في البلاد يجب أن تكون النظر في رفع قانون يمنح الحصانة من المقاضاة لأعضاء البرلمان.
أدلى فولوديمير زيلينسكي بهذا التعليق اليوم الأحد بعد إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، حيث ينظر إلى الحصانة البرلمانية على نطاق واسع على أنها تسهم في الفساد.
تولى زيلينسكي منصبه في مايو، مما أثار موجة من الاستياء من الفساد المستشري في أوكرانيا. وقال للصحفيين "في النهاية، يجب أن نأخذ الحصانة".
وأظهر الاستطلاع قبل التصويت حصول حزب زيلينسكي على أكبر حصة من الدعم في الانتخابات، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى الفوز بأغلبية 424 مقعدًا في البرلمان.
أدلى فولوديمير زيلينسكي بهذا التعليق اليوم الأحد بعد إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، حيث ينظر إلى الحصانة البرلمانية على نطاق واسع على أنها تسهم في الفساد.
تولى زيلينسكي منصبه في مايو، مما أثار موجة من الاستياء من الفساد المستشري في أوكرانيا. وقال للصحفيين "في النهاية، يجب أن نأخذ الحصانة".
وأظهر الاستطلاع قبل التصويت حصول حزب زيلينسكي على أكبر حصة من الدعم في الانتخابات، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى الفوز بأغلبية 424 مقعدًا في البرلمان.
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