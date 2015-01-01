زمن الرحلة 3 دقائق.. 10 معلومات لا تعرفها عن جراج روكسي الإلكتروني

ينتظر الجميع، لحظة افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، حيث يتسع لـ 1700 سيارة.





ويرصد "الفجر" ، كل ما تريد معرفته عن جراج روكسي الإلكتروني.





1.يعد جراج روكسي الإلكتروني، أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق احدث الأنظمة الالكترونية.





2.يتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة).





3.والجراج مُدعم بـ12 مصعد إلكترونى مزود ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس.





4. ويتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.





5. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للجراج 245 مليون جنيه تقريبًا.





6. تكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة، وتم منع الميكروباص والأتوبيس والمينى باص من الانتظار به.





7. كما يوفر الجراج امتيازات لسكان العمارات المطلة على المشروع لمنع انتظار سياراتهم بالشوارع، ويوفر 8 مداخل ومخارج للسيارات.





8. يعمل جراج روكسي، بشكل آلي ويحافظ على السيارة من العوامل الجوية.





9. بالجراج أعلى نظام أمان لمنع الحريق و يتكون من أسانسير لصعود وإنزال السيارة ويعمل الروبوت عل سحب السيارة لأعلى أو لأسفل.





10. ويستغرق زمن الرحلة دخول وخروج 3 دقائق فقط.



