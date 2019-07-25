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تنسيق المرحلة الأولى.. تنويه هام لطلاب الثانوية العامة 2019

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:25 م
تنسيق المرحلة الأولى.. تنويه هام لطلاب الثانوية العامة 2019
مكتب التنسيق
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رضا سلامة
 
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فتح اليوم الأحد، باب التنسيق الإلكتروني للطلاب لكتابة الرغبات والدخول على موقع التنسيق  يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك للمرحلة الأولى عن طريق الكود السري للطالب. 

ونوهت وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، بالاحتفاظ بالرقم السري وعدم السماح لأحد من الوصول أو معرفة الرقم السري لكي لا يتم التعديل على الرغبات دون اذنك وتقع بعد ذلك في مشكلات التحويل بين الكليات.

وجاء الحد الأدنى بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر وعدد الطلاب 30152، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر وعدد الطلاب 14690، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب 98471.
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