تنسيق المرحلة الأولى.. تنويه هام لطلاب الثانوية العامة 2019

فتح اليوم الأحد، باب التنسيق الإلكتروني للطلاب لكتابة الرغبات والدخول على موقع التنسيق يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك للمرحلة الأولى عن طريق الكود السري للطالب.





ونوهت وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، بالاحتفاظ بالرقم السري وعدم السماح لأحد من الوصول أو معرفة الرقم السري لكي لا يتم التعديل على الرغبات دون اذنك وتقع بعد ذلك في مشكلات التحويل بين الكليات.



