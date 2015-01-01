تنسيق المرحلة الأولى 2019| اعرف عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن

تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، سجل حوالي 2000 طالب وطالبة رغباتهم بداية من التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019، أي منذ فتح الموقع الإلكترونى لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الأولى 2019، فمن المقرر أن تستقبل أقسام الحاسبات بالجامعات الطلاب لتسجيل رغباتهم حتى الثاعة الثالثة من عصر اليوم، وجاء هذا وفقا لما أقره

السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق.