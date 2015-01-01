تنسيق المرحلة الأولى 2019| اعرف عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن
الأحد 21/يوليه/2019 - 12:12 م
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تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، سجل حوالي 2000 طالب وطالبة رغباتهم بداية من التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019، أي منذ فتح الموقع الإلكترونى لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الأولى 2019، فمن المقرر أن تستقبل أقسام الحاسبات بالجامعات الطلاب لتسجيل رغباتهم حتى الثاعة الثالثة من عصر اليوم، وجاء هذا وفقا لما أقره السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق.
وننشر لكم الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الأولى 2019، للقبول بالجامعات والكليات:
الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152
أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالب وطالبة.
ويتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471
تنسيق المرحلة الأولى 2019| اعرف عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن ورابط التسجيل الرسمي من هنا
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