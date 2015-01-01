محافظ الغربية يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو





وجاء في نص البرقية:



يشرفنى ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية بكافة فئاته وطوائفه أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



وإننى إذ أنتهز هذه الفرصة لأهنئ سيادتكم وأدعو الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمنيًا لمصرنا الغالية كل تقدم وإزدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة.



تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر؛

وكل عام وأنتم بخير

بعث اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.