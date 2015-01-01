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فحص طبي لمحمود وحيد في الأهلي

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:14 م
فحص طبي لمحمود وحيد في الأهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.


ويحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، في ظل شكواه من الإجهاد في العضلة الضامة.


وكان اللاعب قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية على هامش مران الفريق الجماعي تمهيدًا لتعافيه وإعلان جاهزيته للتواجد ضمن الحسابات الفنية.

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