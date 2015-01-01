2.002 تريليون ريال صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي

بلغ صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف التجارية بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي نحو 2.002 تريليون ريال.





واستحوذت مؤسسة النقد على نحو 1.916 تريليون ريال من إجمالي صافي الأصول الأجنبية، بينما 86.82 مليار ريال للمصارف العاملة في السعودية.





وجاء كامل نمو صافي الأصول الأجنبية في (مايو) الماضي، من مؤسسة النقد، التي ارتفعت بنحو 47.08 مليار ريال بنسبة 2.5 في المائة، في حين سجلت الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية تراجعا بـ 14.78 مليار ريال بنسبة 14.6 في المائة.





ويعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه الموجودات (الأصول) الأجنبية مطروحا منها المطلوبات الأجنبية.





وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف بنسبة 0.2 في المائة بنحو 3.49 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية أيار (مايو) 2018 نحو 1.999 تريليون ريال.

وجاء الدعم الكامل من نمو صافي الأصول الأجنبية لـ "مؤسسة النقد"، حيث نما صافي أصولها الأجنبية بـ51.64 مليار ريال بنسبة 2.8 في المائة بينما صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية تراجع بنسبة 35.7 في المائة بنحو 48.16 مليار ريال.





وسجل صافي الأصول الأجنبية لـ"مؤسسة النقد" والمصارف التجارية بنهاية شهر أيار (مايو) 2019 أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر وتحديدا منذ نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2018، إذ كانت تبلغ نحو 2.015 تريليون ريال.

فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لـ"مؤسسة النقد" بنهاية أيار (مايو) 2019 أعلى مستوى لها في 28 شهرا، بالتحديد منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2017، البالغ قيمته حينها نحو 1.937 تريليون ريال.





فيما صافي الأصول الأجنبية للمصارف فقد سجل بنهاية شهر أيار (مايو) 2019 أدنى مستوى له في 112 شهرا وتحديدا منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2010 إذ كانت تبلغ بنهايته نحو 85.01 مليار ريال.





ووصلت قيمة صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" بنهاية شهر أيار (مايو) 2019 إلى 1.916 تريليون ريال، مقابل 1.868 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) 2019، ومقابل 1.864 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) 2018.

أما صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية فقد بلغت قيمتها بنهاية شهر أيار (مايو) 2019 نحو 86.82 مليار ريال، مقابل 101.6 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) 2019، ومقابل 134.97 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) 2018.



