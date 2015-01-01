التضامن: لولا الإرادة السياسية لما صدر قانون التأمينات الجديد

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قال الدكتور عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، إن المستحقين بالمعاش لم يتم تغيرهم في القانون الجديد، الذي يهدف إلى إصلاح نظام التأمين الاجتماعي والمحافظة على مزاياه، فلولا الإرادة السياسة لما صدر القانون الجديد.



وأضاف حسن خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن قرار الرئيس ألزم وزارة المالية برد 898 مليار جنيه للتأمينات، وتم إبراهم تسوية بين الطرفين، موضحًا أن القانون به مادة قانونية تلزم وزارة المالية بدفع أقساط للتأمينات لسداد المبلغ.



وأكد أنه في حال تأخر المالية في سداد الأقساط يوقع عليهم فوائد مالية، مما يترتب عليه إيرادات جيدة لاستثمار أموال التأمينات عن طريق مجلس أمناء، مما يوفر موارد للتأمينات، موضحًا أنه القانون به زيادة المعاشات حسب نسب معدلات التضخم كل عام بحد أقصى 15%.

