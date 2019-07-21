أسعار السمك في الأسواق اليوم الأحد 21-7-2019.."البلطى" يتراجع

شهد سعر السمك البلطى حالة من التراجع في سوق العبور اليوم الأحد 21-7-2019 وذلك وسط حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأسماك بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية، وجاءت الأسعار في السوق على النحو التالي:





تراجع سعر البلطى ليتراوح سعر الكيلو منه بين 31-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر القشر بياض 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، والبورى بين 32 – 42 جنيها للكيلو.





أما سعر الجمبرى فتراوح بين 190– 290 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.