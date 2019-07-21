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الشيخ محمد بن زايد يصل إلى بكين في زيارة رسمية

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:03 ص
الشيخ محمد بن زايد يصل إلى بكين في زيارة رسمية
الشيخ محمد بن زايد والرئيس الصيني
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وكالات
 
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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بكين، الأحد، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

 

ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.

 

وشهدت العلاقة بين الدولتين زخما كبيرا في أكثر من مجال خلال السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع العشرات من اتفاقيات الشراكة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي.

 

وتأتي الزيارة بعد عام من زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولي عهد أبوظبي إلى الصين.

 

يذكر أن هذه هي الزيارة الرابعة للشيخ محمد بن زايد إلى الصين، التي تحتفل حاليا بمرور 70 عاما على نهضتها الحديثة، تزامنا مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية مع الإمارات.

 

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المزيد عن: زيارة رسمية بكين الصين الشيخ محمد بن زايد الامارات
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