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عاجل.. عطل مفاجئ بالخط الأول لمترو الأنفاق بين محطتي غمرة والشهداء

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:03 ص
عاجل.. عطل مفاجئ بالخط الأول لمترو الأنفاق بين محطتي غمرة والشهداء
مترو الأنفاق
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كرستينا عياد
 
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أعلنت وزارة النقل، صباح اليوم، وجود عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة مابين محطتي غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول.

وأضافت في بيان اليوم، أن ذلك العطل سيؤدي إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر، وسرعته لا تتجاوز ٢٠ كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ.

كما سيتم تقليل سر جميع القطارات فى هذه المنطقة وحجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة وحتى محطة الشهداء حرصا على سلامة الركاب والقطارات.

وأوضحت أنه جارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة لطبيعتها فور إصلاح العطل.

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