باريس يعثر على بديل نيمار.. وبرشلونة يتأهب

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل مع نادي يوفنتوس بالفعل للاستفسار عن إمكانية ضم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف.









ووفقًا للصحفي الموثوق تانكريدي بالميري مراسل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية ، باريس سان جيرمان تواصل مع يوفنتوس من أجل ديبالا ، الذي يريده ليوناردو المدير الرياضي لباريس لتعويض ‘‘نيمار‘‘ الذي يعمل على الانتقال إلى برشلونة.









ويرى ليوناردو أن ديبالا سيكون الخليفة المثالي لنيمار في ملعب حديقة الأمراء ، إذا انتهى الأمر باللاعب البرازيلي بعودته إلى ملعب الكامب نو معقل الفريق الكاتالوني.









وقد عنونت صحيفة سبورت الإسبانية غلافها الصادر اليوم الأحد 21 يوليو: أسبوع الحقيقية.









وأوضحت الصحيفة أن البارسا وباريس سان جيرمان ونيمار، سيضعون اللمسات الآخيرة على عملية إعادة البرازيلي إلى الكامب نو في الأيام القليلة المقبلة ، بينما يتفاوض باريس مع ديبالا لتعويض رحيل البرازيلي، ويبدون في عجلة من أمرهم لإنهاء الصفقة.