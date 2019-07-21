رئيس جهاز الشروق: إنشاء منفذ اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية بالمدينة





صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق بأنه تم إنشاء منفذ بيع اليوم الواحد بمدخل الإسماعيلية 2 بجوار إسكان الشباب 63م حجر الأساس بالمدينة، وذلك لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، وفي إطار المشاركة والتعاون بين المستثمرين وجهاز مدينة الشروق للنهوض بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وقال رئيس الجهاز: تم إنشاء المنفذ بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 600 ألف جنيه، ويشمل المنفذ على عدد 28 باكية مغطاة وعدد 50 جلسة مكشوفة مخصصة للباعة الجائلين بالمدينة، شريطة أن يكون شاغلو أماكن البيع من العاملين بالأنشطة المخصصة لتلك الأماكن، وطبقاً للأنشطة المقترحة من جهاز المدينة، مشيراً إلى أن المنفذ سيكون مكاناً مناسباً لسكان المدينة لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة، كما أن المنفذ متواجد به مكتب للإدارة، ودورات للمياه وذلك لخدمة السكان والبائعين.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي حرصاً من جهاز المدينة على توفير فرص العمل الكريمة للباعة الجائلين ومنع تواجدهم داخل المدينة، وكذلك توفير كافة الاحتياجات الأساسية من ( خضار - فاكهة - لحوم – أسماك – دواجن – غير ذلك) لسكان المدينة بأسعار مخفضة.





وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم توفير 7200 كشاف إنارة ليد ضمن منظومة إحلال وتجديد كشافات الإنارة لترشيد الطاقة الكهربائية بالمدينة، حيث يجري تغيير كشافات الإنارة الصوديوم قدرات 250 وات واستبدالها بكشافات إنارة ليد قدرات 120و105 وات بالمحاور والشوارع الرئيسية، وكذا تغيير كشافات الإنارة بالممرات والحدائق والمناطق الخضراء بالمدينة، إلى كشافات ليد قدرات 55 وات.





وأوضح رئيس الجهاز أنه تم توفير عدد 5200 كشاف إنارة ليد للمحاور والشوارع الرئيسية، وتم تركيب 3200 كشاف منها، وجار استكمال باقي أعمال التركيب، وكذا توفير عدد 2000 كشاف للمرات والحدائق والمناطق الخضراء، وتم تركيب 1500 كشاف منها، وجار استكمال باقي أعمال التركيب.





وأكد رئيس الجهاز أن أعمال تركيب الكشافات أسفرت عن إنارة الطريق الغربي السريع والطريق الأوسط السريع والبطيء، وطريق الشباب، والطريق القادم من مدخل الإسماعيلية 1حتى مبنى الجهاز "owr" حتى مدخل الإسماعيلية 2، مشيراً إلى أنه يجري أعمال تركيب الكشافات بطريق الحرية "الطريق الشرقي" وشارع شباب الشروق، والطريق الغربي البطيء وطريق الخدمات، ومن سنترال الشروق 1 حتى البانوراما، ومن المقرر أن تؤدى منظومة الإنارة الجديدة إلى توفير حوالي 200000 جنيه من التكلفة الإجمالية للطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا بالمدينة، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة أعمال الصيانة.

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