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عاجل.. عطل مفاجئ بنظام الإشارات بين محطتى مترو غمرة والشهداء

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:00 ص
عاجل.. عطل مفاجئ بنظام الإشارات بين محطتى مترو غمرة والشهداء
مترو
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كشفت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن سبب بطء حركة قطارات المترو على الخط الأول، وذلك بسبب عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة مابين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان.


وأوضحت القطارات دخلت محطة الشهداء ببطء وحذر بسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ، كما تم حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات.

 

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