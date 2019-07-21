تفاصيل صراع الزمالك وبيراميدز على نجم غزل المحلة
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:51 ص
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
كشف طه السيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة عن تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم إمام عاشور لاعب الفريق المعار إلى صفوف حرس الحدود خلال الموسم المقبل.
وأكد طه السيد في تصريحات خاصة أن المفاوضات حتى الآن عن طريق بعض وكلاء اللاعبين ولا توجد أي عروض رسمية لبيع إمام عاشور.
وتابع طه السيد: "لا مانع لدينا في بيع إمام عاشور حال وجود عرض مالي مناسب، وإذا أراد الزمالك ضمه فعليه أن يتفاوض معنا ومع حرس الحدود لأنه يتبقى له موسم آخر في عقده مع الفريق العسكري".
وأضاف: "لم نحدد سعر لبيع إمام عاشور بعد وننتظر العروض الرسمية والقيمة المالية المقدمة من الأندية.. العروض الموجودة حتى الآن من الزمالك وبيراميدز عن طريق وكلاء اللاعبين".
وحول رغبة اللاعب قال: "تحدثت معه وطلب منه إبلاغي برغبته في الانضمام إلى أي ناد لكنه أكد على ترك الأمر للإدارة واتخاذ القرار الأمثل من وجهة نظرهم".
Advertisements
المزيد عن: بيراميدز امام عاشور الزمالك اخبار الزمالك
- الزمالك يكشف تطورات مفاوضات بيليات
- أجمل 10 أهداف مقصية في الدوري المصري على طريقة كريستيانو رونالدو (فيديو)
- غزل المحلة يجدد لعاشور ويوافق علي إعارة ناجي للزعفران
- خاص.. إمام عاشور يدخل حسابات الزمالك
- جماهير المحلة تذبح "خروفا" لفك النحس (صور)
- مهاجم الجيش يسجل رقم تاريخي بالدوري المصري
- المقاولون العرب عن توقيع نجم الفريق للأهلي: الخطيب ميعملهاش
- حوار- إمام عاشور: مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز "حقيقية" والفلوس "مش في دماغي" .. حلمي الاحتراف وتكرار نجاح صلاح
- خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن ضم جوهرة الدوري المصري