"الإسكان" تزف بشرى سارة للمتأخرين عن سداد اقساط الوحدات السكنية





صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء، وافق على المذكرة التى تقدم بها، بشأن منح مهلة جديدة لمدة 6 أشهر لسداد المتأخرات، وذلك للمواطنين المتعثرين فى سداد المتأخرات المُستحقة عليهم بإسكان النقابات المهنية بالقطامية، وجميع وحدات مشروعات حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الاسكان بجميع أنحاء الجمهورية، مع إعفائهم من غرامات التأخير فى حالة سداد المُستحق عليهم من الأقساط المتأخرة خلال المهلة الممنوحة.





وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بالوزارة، أن تلك المهلة تأتى تماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن تلك المهلة بالجرائد الرسمية، حتي يتمكن المواطنون من التقدم وسداد المستحقات المتأخرة عليهم.











