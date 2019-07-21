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مؤشر بورصة دبي يهبط 0.21% بالتعاملات الصباحية

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:53 ص
مؤشر بورصة دبي يهبط 0.21% بالتعاملات الصباحية
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 5.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2757.01 نقطة.


وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 86 مليون سهم محققة ما قيمته 79 مليون درهم من خلال تنفيذ 1230 صفقة ل29 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 18 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.65%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 15%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة بنسبة 3.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.56%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.89%.
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