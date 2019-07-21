وزيرة الهجرة تلتقي بأعضاء من الجالية المصرية في كندا

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من أعضاء الجالية المصرية في كندا بمكتب النائب شريف سبعاوي في برلمان أونتاريو، في لقاء مفتوح شهد نقاشا حول كافة الجوانب التي تهم الجالية، وذلك بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، والقنصل حسام محرم قنصل مصر العام في مونتريال.





جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية هناك، وفي إطار نجاح الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد، وإعلان برلمان أونتاريو في كندا الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.





وأشارت الوزارة إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات وتطور التواصل عبر آلياتها والتي قربت المصريين بالخارج من وطنهم، وكذلك إلى خطورة الاستخدام غير الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يجعلها معولًا لهدم الشعوب، مؤكدة أن الكل خاسر حينما نسيء استخدام تكنولوجيا الإعلام ونحولها من نعمة إلى نقمة بدلا من كونها جسورًا للتواصل وتعميق العلاقات بين الشعوب.





ونفت الوزارة بشدة أي مزاعم عن أي اضطهاد للأقباط، مؤكدة رفض القيادة السياسية لمصطلح "أقباط المهجر"، وأن أبناء الدولة في الخارج هم المصريون فقط نسيج واحد ووحدة واحدة لا تتجزأ، دون تمييز على أساس ديني أو غير ذلك.





وأوضحت أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل للرد على كافة الشائعات التي تثار عن مصر في الخارج، ونقل المعلومات الحقيقية، وإظهار الصورة الإيجابية الصحيحة عن مصر، مؤكدة أن التشكيك وحرب الشائعات، تتطلب نفس السرعة في الرد عليها وإظهار الحقائق، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى مهمة مدهم بالمعلومات اللازمة والصحيحة التي تساعدهم في أداء مهمتهم.