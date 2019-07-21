طاهر محمد طاهر خارج حسابات المقاولون أمام الأهلي

استقر عماد النحاس المدير للمقاولون العرب على استبعاد طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، من مواجهة الأهلي في الدوري المصري.

ويأتي قرار النحاس، بسبب عودة طاهر محمد طاهر من إصابة بالفترة الأخيرة وخوفًا من تفاقمها وفقدان خدماته قبل بداية الموسم الجديد.

ويلعب المقاولون العرب مع الأهلي، مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.