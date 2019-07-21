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تحرير 3131 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:48 ص
تحرير 3131 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة
كمين مروري
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1155) مخالفة انتظار خاطئ، (455 ) متنوع، ( 2 ) سيارة بدون لوحات معدنية، ( 95 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 34 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (37 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1369 ) نـمــوذج 125، ( 25 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 18 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 49 ) التصالح الفوري، ( 17 ) ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، زيادة التعريفة المقررة، وبلغ الإجمالي 3131 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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